Umwelt : Bienensterben: Naturschützer warnen vor Gärten des Grauens

Trier Viel Schotter und Kies, wenig Grün: Immer mehr Hausbesitzer versiegeln ihre Grundstücke – nicht gut für die Artenvielfalt. Städte und Gemeinden setzen auf Aufklärung statt auf Verbote.

Überlegungen, solche Steingärten zu verbieten, gebe es in Trier nicht, sagte ein Stadtsprecher unserer Zeitung. In einigen rheinland-pfälzischen Kommunen, etwa in Speyer, soll zumindest bei Neubauvorhaben vorgeschrieben werden, die Gärten zu begrünen. In Trier wie auch in Bitburg und Wittlich setzt man allerdings eher auf Aufklärung statt auf Verbote. „Eine Vorgabe zur Gestaltung öffentlicher und privater Grundstücke ist nicht im Sinne der Stadt. Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass solche Flächen als Lebensräume gestaltet werden, die für Mensch und Natur attraktiv und lebenswert sind“, heißt in Trier. Auch in Bitburg soll die Bevölkerung dazu animiert werden, ihre Vorgärten insektenfreundlich zu gestalten, um so die Zahl der Steingärten zu reduzieren. Steingärten seien auch in Wittlich ein Thema, sagt eine Sprecherin der Stadt. Es werde aber noch darüber diskutiert, ob in künftigen Bebauungsplänen vorgeschrieben werde, wie Freiflächen gestaltet werden sollen.