Steinmeier: Schicksal der Opfer „zerreißt uns das Herz“

Erftstadt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht das Hochwassergebiet im Westen. Er ist sichtlich getroffen von Schäden durch die Gewalt des Wassers. Helfen könne den Opfern jeder, mahnt er.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu anhaltender Hilfe für die Opfer der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands aufgerufen. „Die Unterstützungsbereitschaft, sie muss anhalten, im Großen wie im Kleinen“, sagte er am Samstag bei einem Besuch im nordrhein-westfälischen Katastrophengebiet an der Erft. „Die Menschen hier vertrauen darauf, dass die Solidarität, die signalisiert wird, auch weiterhin besteht.“ Vielen Menschen in den Hochwassergebieten sei „nichts geblieben, außer ihrer Hoffnung. Und diese Hoffnung dürfen wir nicht enttäuschen“, sagte Steinmeier in Erftstadt.