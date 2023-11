Diplomatie Steinmeier würdigt Bedeutung Brandts für Finnland-Beziehung

Bei dem Besuch im Willy-Brandt-Forum war auch die Witwe Brandts, Brigitte Seebacher dabei. Der ehemalige Bundeskanzler lebte von 1979 bis 1992 in Unkel am Rhein. Steinmeier und Niinistö trugen sich während des Rundgangs an Brandts Original Schreibtisch in das Goldene Buch der Stadt Unkel ein. Auf dem Platz vor dem Forum wurden die beiden mit Applaus von Bürgerinnen und Bürgern empfangen. Bereits am Mittwoch waren Steinmeier und Niinistö in Nordrhein-Westfalen unterwegs.