Steinmeier zu Besuch in Südwestpfalz

Bei einem Besuch in der Südwestpfalz hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über den Strukturwandel in der Region an der Grenze zu Frankreich informiert. Steinmeier traf in Zweibrücken zunächst die Führung eines IT-Unternehmens und die Leitung der Hochschule Kaiserslautern, Standort Zweibrücken. dpa