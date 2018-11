später lesen Steinwurf auf Bus: Schülerin leicht verletzt FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Eine 15-Jährige ist in einem Linienbus in Zweibrücken verletzt worden, weil dieser mit einem Stein beworfen wurde. Die Schülerin wurde durch Glassplitter leicht am Kopf verletzt, wie die Polizei mitteilte. dpa