Stellenabbau bei Ford: Betriebsrat pocht auf Vereinbarungen

Nach dem angekündigten Stellenabbau im Ford-Werk in Saarlouis hat der Betriebsrat vom Management des Autobauers die Einhaltung bestehender Vereinbarungen angemahnt. Die Fertigung des Modells C-Max sei für das gesamte kommende Jahr vereinbart gewesen, teilte die Arbeitnehmervertretung am Dienstag in Saarlouis mit. dpa