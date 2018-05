später lesen Stellenweise erneut heftiger Regen: Hangrutsch in Trassem Teilen

Über Teilen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind am Donnerstag erneut Gewitter mit Blitzen und kräftigem Regen niedergegangen. Während die Polizei vielerorts keine oder nur geringe Schäden registrierte, machte den Helfern in Trassem (Kreis Trier-Saarburg) in der Verbandsgemeinde Saarburg erneut ein Hangrutsch zu schaffen. dpa