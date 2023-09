Einmal im Jahr Sternschnuppen-Alarm – Die Draconiden kommen bald

In schlechten Jahren fallen nur zwei Sternschnuppen pro Stunde. In guten Jahren, wie 2011, wurden bis zu 300 Sternschnuppen pro Stunde gezählt. Die größten Spektakel spielten sich bisher 1933 und 1946 ab. Damals wurden knapp 10.000 Sternschnuppen in der Stunde gesichtet, etwa drei pro Sekunde. In diesem Jahr werden über der Region Trier bis zu 10 Sternschnuppen in der Stunde erwartet.