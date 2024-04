Blick zum Himmel Lyriden können dieses Jahr zur Enttäuschung für Sternschnuppen-Fans werden

In diesem Jahr könnte es allerdings schwierig werden, viele Sternschnuppen am Himmel zu sehen. Denn zwei Tage später ist Vollmond. Das bedeutet: Bereits in der Nacht vom 21. auf den 22. und am Morgen des 22. April wird es hell sein. Wahrscheinlich zu hell, um viele Sternschnuppen zu erblicken. Aber was ist mit den Nächten zuvor, in denen die Lyriden auch schon über den Himmel huschen? Auch dann wird es schwierig, die Sternschnuppen zu erblicken. Denn der Mond ist wahrscheinlich bereits zu hell.