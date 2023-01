Tradition und Soziales Engagement : Sternsinger-Etikette: Wie viel Geld soll ich spenden?

300.000 Sternsinger sind jährlich in Deutschland unterwegs und sammeln Spenden. Foto: dpa/Felix Kästle

Trier Die Sternsinger sind wieder unterwegs. Wie viel Geld ist eine angemessene Spende? Darf ich den Sternsingern auch Süßigkeiten schenken? Und was, wenn ich gerade nicht da bin und die Sternsinger verpasst habe? Wir geben Tipps zur Sternsinger Etikette.

Klopf, Klopf! Am 6. Januar sind die Sternsinger unterwegs: Kinder, die von Haus zu Haus ziehen, und Spenden für einen guten Zweck sammeln. Traditionell sind die Kinder oft verkleidet, tragen goldene Kronen auf den Köpfen und vor sich her einen Stern. Der steht für den Stern, dem die drei Könige gefolgt sind, um das Jesuskind in Bethlehem im Stall zu finden.

Aber: Die Sternsinger sind nicht nur niedlich. „Sie bringen den Segen Gottes und setzen sich für Altersgenossen in Not ein“, heißt es auf der Webseite der Kindermission Sternsinger. Die organisiert das Sternsingen deutschlandweit.

Extra Für was sammeln die Sternsinger Spenden? Mit den Sternsinger-Spenden werden jährlich Kinder und Familien in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa unterstützt, die unsere Hilfe dringend benötigen: Für eine bessere Zukunft braucht es Bildung, Betreuung, Gesundheitsfürsorge und Ausbildung. Das deutsche Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ organisiert die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder zum 65. Mal. Die Sternsingeraktion 2023 hat das Motto: „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Projekte, die mit Spenden der Aktion Dreikönigssingen gefördert werden, durchlaufen ein Genehmigungsverfahren. Details – auch zu den gesammelten Spenden sortiert nach Bistum – veröffentlicht das Kindermissionswerk im Internet unter www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-spenden/

Ein alter Brauch am Dreikönigstag ist es, die Häuser zu segnen. Dazu schreiben die Sternsinger die drei Buchstaben „C+M+B“ an die Haustür. Wahlweise auch auf einen Aufkleber, der dann am Haus angebracht wird. Dazu kommt noch die Jahreszahl. Wenn also ab dem 6. Januar „20 C+M+B 23“ zu sehen ist, heißt das, die Sternsinger waren da.

Sternsinger 2023: Wie viel Geld soll ich spenden?

Auf der Webseite der Sternsinger ist der Mindestbetrag fünf Euro. Nach oben ist der Großzügigkeit der Spender keine Grenze gesetzt. Die Sternsinger nehmen an der Tür aber nicht nur Scheine, sondern auch Münzen entgegen.

Jedes Jahr ziehen rund 300.000 Sternsinger durch Deutschland und sammeln Spenden für Kinder in Not. 2022 haben die Sternsinger mehr als 38 Millionen Euro an Spenden gesammelt. „Jedes Jahr steht ein anderes Schwerpunkt-Thema und -Land im Mittelpunkt der Aktion Dreikönigssingen. Auf diese Weise soll den Sternsingern die Lebenssituation von Kindern am konkreten Beispiel eines Landes nahegebracht werden. So geht es in der Aktion 2023 etwa um das Thema Kinderrechte in Indonesien. Gesammelt wird allerdings nicht nur für dieses eine Land, sondern für rund 1.300 Kinderhilfsprojekte weltweit.“, heißt es auf der Internetseite des Kindermissionswerks Die Sternsinger.

Darf ich Sternsingern auch Süßigkeiten geben?

Es ist üblich, dass den Sternsingern zusätzlich zur Spende auch Süßigkeiten, oder kleinere Geldbeträge geschenkt werden. Allerdings legt das Kindermissionswerk Wert darauf, dass die Pfarreien vorher mit den Kindern besprechen, wie sie mit den persönlichen Spenden umgehen. In vielen Pfarreien ist es üblich, einen Teil der Süßigkeiten an soziale Einrichtungen zu geben.

Sternsinger 2023: Kommen die Sternsinger auch zu mir nach Hause?

Die Sternsingeraktion wird in der Regel von den katholischen Pfarrgemeinden organisiert. Einige Pfarreien besuchen alle Haushalte im Einzugsgebiet, andere nur die katholischen. In manchen Orten muss man sich vorher für einen Besuch der Sternsinger anmelden. Das Kindermissionswerk rät, sich rechtzeitig vor der Aktion im Pfarrbüro zu informieren.

Sternsingen 2023: Digitaler Segen

Für diejenigen, die die Sternsinger verpasst haben, gibt es eine Alternative: Den Segen gibt es auch online unter www.sternsinger.de/sternsingen/digitaler-segen