Tradition und Soziales Engagement Sternsinger-Etikette: Wie viel Geld soll ich spenden?

Jedes Jahr ziehen rund 300.000 Sternsinger durch Deutschland und sammeln Spenden für Kinder in Not. 2023 haben die Sternsinger mehr als 45 Millionen Euro an Spenden gesammelt. „Jedes Jahr steht ein anderes Schwerpunkt-Thema und -Land im Mittelpunkt der Aktion Dreikönigssingen. Auf diese Weise soll den Sternsingern die Lebenssituation von Kindern am konkreten Beispiel eines Landes nahegebracht werden.“ So geht es in der Aktion 2024 etwa um den respektvollen Umgang mit Mensch und Natur in Amazonien. Gesammelt wird allerdings nicht nur für dieses eine Land, sondern für rund 1100 Kinderhilfsprojekte weltweit, heißt es auf der Internetseite des Kindermissionswerks Die Sternsinger.