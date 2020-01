Sternsinger bringen Segen in die Staatskanzlei

Mainz Auf ihren zahlreichen Wegen von Haus zu Haus kommen die Sternsinger heute auch in der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei vorbei. Die Aktion der Kinder aus den Bistümern Speyer, Limburg, Trier und Mainz steht unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein.

In den vergangenen Tagen waren Sternsinger an vielen Orten in ganz Deutschland unterwegs. An einem Empfang im Kanzleramt in Berlin nahmen auch Kinder aus allen Bistümern in Rheinland-Pfalz teil. „Ihr zeigt, dass Kinder und Jugendliche selbst aktiv zu einem friedlichen Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Religion beitragen können“, sagte Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) bei der Begrüßung von Sternsingern in ihrem Ministerium. Am Dreikönigstag brachten Sternsinger den Segen in die Geschäftsstelle des rheinland-pfälzischen CDU-Landesverbands. Landesvorsitzende Julia Klöckner sagte den Kindern: „Das Jahr beginnt erst dann gut, wenn ihr da wart.“