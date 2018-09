später lesen Sternsinger sammeln mehr Geld für guten Zweck Teilen

Twittern

Teilen



Die Sternsinger haben in diesem Jahr in allen vier Bistümern in Rheinland-Pfalz mehr Geld gesammelt als im Vorjahr. Im Trierer Bistum kamen laut Mitteilung vom Donnerstag beim Dreikönigssingen rund 2,5 Millionen Euro zusammen und damit knapp 200 000 Euro mehr als 2017. Unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. dpa