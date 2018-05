später lesen Steuerschätzer: Rund 45 Millionen Euro mehr für das Saarland Teilen

Das Saarland kann sich nach Ansicht von Experten in diesem Jahr wegen der brummenden Konjunktur über Steuermehreinnahmen von rund 45 Millionen Euro freuen. Wie Finanzminister Peter Strobel (CDU) am Freitag in Saarbrücken mitteilte, geht das aus den regionalen Daten der Mai-Steuerschätzung hervor. Abgezogen ist bereits der Anteil, der den Kommunen über den kommunalen Finanzausgleich zusteht. dpa