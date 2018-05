später lesen Steuerschätzung verheißt dem Land reichliche Mehreinnahmen FOTO: Daniel Reinhardt FOTO: Daniel Reinhardt Teilen

Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz kann mit weiter sprudelnden Steuereinnahmen planen: Für 2019 ergab die jüngste Steuerschätzung Einnahmen von insgesamt 14,58 Milliarden Euro, wie Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) am Mittwoch in Mainz mitteilte. Dies sind 124 Millionen mehr als noch im November erwartet. „Das ist eine erfreuliche Entwicklung für das Land, für die Bürgerinnen und Bürger“, sagte die Ministerin. dpa