Bund der Steuerzahler : Steuerverschwendung? Rheinland-pfälzische Staatssekretäre dürfen jahrelang Sonderurlaub nehmen

Steuerverschwendung? Rheinland-pfälzische Staatssekretäre dürfen jahrelang Sonderurlaub nehmen

Mainz Statt sie in Ruhestand zu versetzen, hat das Land drei Staatssekretären jahrelangen Sonderurlaub erteilt, damit sie eine andere Stelle antreten konnten. Dadurch erhalten sie künftig offenbar höhere Pensionen. Die Landesregierung will an dieser Praxis festhalten und landet damit nun im Schwarzbuch für Steuerverschwendung.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat drei ehemaligen Staatssekretären jahrelangen Sonderurlaub erteilt, statt sie in den Ruhestand zu versetzen oder eine Kündigung zu verlangen. Einer der Beamten ist bereits seit acht Jahren nicht mehr im Dienst. Die Ex-Staatssekretäre erhalten zwar in der Zeit des Sonderurlaubs kein Gehalt, ihre Urlaubszeit wird jedoch auf die Höhe der späteren Pension angerechnet. Der Bund der Steuerzahler (BdSt) listet diese Personalpolitik der Landesregierung deshalb in seinem neuen Schwarzbuch, das am Mittwoch präsentiert wurde, als Steuerverschwendung auf.

„Bis zu 10 Jahre unbezahlten Sonderurlaub nehmen und dafür später im Ruhestand auch noch eine weit höhere Pension kassieren? Was im Staatsdienst von Rheinland-Pfalz für verdiente Parteigenossen möglich ist, ist weder fair noch gerecht – vielmehr ein Schlag ins Gesicht der Steuerzahler“, kritisiert der BdSt. Der Fall ist nicht ganz neu. Bereits zu Jahresbeginn hatte der Rechnungshof Rheinland-Pfalz in seinem Bericht geurteilt, dass die Regierung wegen zu langer Dauer der Beurlaubung und fehlender Rückkehroption sogar rechtswidrig handele.

Unterschiedliche Ansicht bei Regierung und Rechnungshof

Trotz anhaltender Kritik bleibt die Landesregierung aber bei ihrer umstrittenen Personalpolitik. Die Voraussetzungen einer Beurlaubung lägen vor, eine vorzeitige Beendigung sei nicht beabsichtigt, heißt es auf TV-Anfrage aus der Staatskanzlei. Konkret geht es um die drei ehemaligen Staatssekretäre Salvatore Barbaro, Alexander Wilhelm und Jürgen Häfner – allesamt SPD. Barbaro sei mittlerweile an die Universität Mainz versetzt worden, erklärt die Staatskanzlei. „Dr. Alexander Wilhelm und Jürgen Häfner sind weiterhin beurlaubt.“ Die Landesregierung vertrete eine andere Rechtsauffassung als der Rechnungshof.

Statt ihren Posten zu kündigen, um auf eine andere Position zu wechseln, wurden die drei hohen politischen Beamten in den vergangenen Jahren von ihren Ministerien beurlaubt und häuften so Pensionsansprüche an, ohne weiter in Diensten des Landes stehen. Nach Schätzungen des Rechnungshofes kostet das den Steuerzahler im Einzelfall eine bis zu 49.000 Euro im Jahr erhöhte Pension im Vergleich zu einer Versetzung in den einstweiligen Ruhestand. Die Arbeitgeber der Beurlaubten zahlten jedoch einen Versorgungszuschlag an das Land, erwidert die Staatskanzlei. Genaue Zahlen nannte sie aber für keinen der Fälle.

Abschied ohne Rückkehrabsicht

Begründet hat die Landesregierung die jahrelange Beurlaubung stets mit einer avisierten Rückkehr der Mitarbeiter in den Landesdienst. Dies hatten die Staatssekretäre bei Ausscheiden laut Rechnungshof jedoch teils selbst ausgeschlossen. An Jürgen Häfner lässt sich das illustrieren. Er wurde laut Staatskanzlei als Behördenleiter im Innenministerium bereits am 1. Februar 2014 beurlaubt – damals unter Innenminister Roger Lewentz (SPD).

Der heute 62-Jährige trat eine lukrative Stelle als Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz an. Sein Posten wurde nachbesetzt. Rückkehr: nahezu ausgeschlossen, kritisieren Steuerzahlerbund und Rechnungshof. „Außerdem wurde den jeweiligen Nachfolgern das Amt unbefristet übertragen, sodass selbst bei einer möglichen Rückkehrabsicht eine unmittelbare Besetzung der Stelle des Staatssekretärs tatsächlich ausscheidet“, so der Rechnungshof in einer Stellungnahme. Insgesamt seien im Land 96 Staatssekretäre aus unterschiedlichen Gründen aus dem Amt ausgeschieden, keiner sei je wieder ins Amt zurückgekehrt.

