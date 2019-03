später lesen Steuerzahlerbund: Finanzämter in Rheinland-Pfalz langsamer Teilen

Die Steuerzahler in Rheinland-Pfalz müssen nach einer Untersuchung des Steuerzahlerbundes zunehmend länger auf ihre Bescheide warten. Inzwischen dauere dies im „einstigen Vorzeigeland“ durchschnittlich 48,2 Tage, teilte der Bund der Steuerzahler am Montag in Mainz mit. dpa