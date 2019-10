Steuerzahlerbund kreidet Verschwendung an

Mainz Ob Artenschutz, Straßenbau, Kulturförderung, Stimmzettel oder schlicht eine neue Rheinterrasse - der Steuerzahlerbund hat in seinem bundesweiten Schwarzbuch 2019/2020 fünf Fälle von Verschwendung öffentlicher Gelder aus Rheinland-Pfalz aufgegriffen.

Drei Fälle betreffen Kommunen, zwei drehen sich um Landesausgaben, wie der Steuerzahlerbund Rheinland-Pfalz am Dienstag in Mainz mitteilte. Insgesamt werden in dem Buch 100 Beispiele aufgelistet unter anderem mit explodierten Kosten bei öffentlichen Bauten, mit Skurrilitäten oder einem fragwürdigen Controlling.

Die am Projekt beteiligte Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz in Mainz wehrte sich gegen die Kritik. Der langfristige Erfolg der Wiederansiedlung von Luchsen hänge von der Akzeptanz der Tiere in der Gesellschaft ab. Die könne sich nur entwickeln oder fortbestehen, wenn ausreichend Wissen über die Tierart vorhanden sei und sich Interessensgruppen wie Jäger und Weidetierhalter abstimmten. „So ist eine anfängliche große Investition in die breite Öffentlichkeitsarbeit eine mehr als sinnvolle und nachhaltige Vorgehensweise.“ Sonst drohe ein Scheitern. „Dann wären die Gelder tatsächlich nicht zielführend eingesetzt worden (...), womit sich die Katze sozusagen in den Schwanz beißen würde.“