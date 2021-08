Trier/Bitburg/Wittlich : Steuerzahlerbund fordert Aus für die Hundesteuer

Trier/Bitburg/Wittlich Je nach Wohnort zahlen Tierliebhaber in der Region erkleckliche Beträge. Gegner beklagen Ungerechtigkeit.

Wer auf den Hund kommt, muss in Rheinland-Pfalz manchmal ganz schön tief in die Brieftasche greifen. Je nachdem, wo die Besitzer wohnen, zahlen sie im Jahr zwischen 45 und weit mehr als 1000 Euro an Hundesteuer für ihren treuen Freund. Auch in der Region kann es für Hundebesitzer teuer werden, zeigt eine Anfrage des Steuerzahler-Bundes. Dieser fordert, die Hundesteuer abzuschaffen. „Die Hundesteuer ist höchst willkürlich im Steuersatz, landesweit betrachtet sehr aufkommensschwach und diskriminiert einseitig die Haltung einer Tierart – drei gute Gründe, die für die Abschaffung sprechen“, sagt Geschäftsführer René Quante.

Zahlen des Steuerzahler-Bundes, die unserer Zeitung exklusiv vorliegen, zeigen: Unter den 50 größten Städten und Gemeinden im Land belegt Trier den dritten Platz, wenn es um die Steuer für den ersten Hund geht. 120 Euro berappen Besitzer dort pro Jahr für ihr Tier. Nur in Mainz (186 Euro) und Lan­dau (144 Euro) müssen Hundeliebhaber in Rheinland-Pfalz mehr bezahlen. Unter den größten Orten in der Region folgen hinter Trier: Morbach (84 Euro), Konz (78 Euro), Wittlich (75 Euro) und Bitburg (72 Euro). Von Nieder-Olm, wo Hundebesitzer nur 45 Euro pro Jahr für ihren Begleiter auf vier Pfoten zahlen, sind aber auch sie weit entfernt.

Noch teurer sind die Steuern, wenn ein zweiter Hund dazukommt. Für den zahlen Besitzer in Trier bereits 168 Euro, in Morbach 156 Euro, in Bitburg 144 Euro, in Konz 120 Euro und in Wittlich 118 Euro. Jeder weitere Hund kostet in Trier dann noch mal 228 Euro, womit die Stadt bei der Hundesteuer zu den teuersten Pflastern in Rheinland-Pfalz gehört. Wer dort drei Hunde hat, zahlt also pro Jahr insgesamt 516 Euro.

Richtig ins Geld geht der Besitz von Hunden, die als gefährlich gelten. Mit Morbach (1250 Euro), Wittlich (800 Euro) und Bitburg (792 Euro) rangieren drei Orte aus der Region im landesweiten Ranking ganz oben. Ein Aus für die Hundesteuer befürwortet auch Andreas Lindig, Landeschef des Tierschutzbundes und Trierer. Ein Hund sei kein Luxus, sagt er. „Oft widmen sich Menschen einem Hund oder eine Katze, die sozial abgehängt oder einsam sind und bei dem Tier emotionale Nähe suchen.“ Gerade bei den sogenannten gefährlichen Hunden sei es außerdem wichtig, diese in erfahrene Hände zu geben, weil Vorbesitzer oft Fehler in der Erziehung gemacht hätten. Das Problem, so sagt Lindig: „Die hohe Hundesteuer schreckt viele Leute ab, ein Tier zu kaufen, während die Tierheime überlaufen.“

Immerhin: Einige Städte – wie Trier – verzichten in den ersten beiden Jahren auf die Steuer, wenn Besitzer den Hund aus dem örtlichen Tierheim haben. Und auch Blindenhunde seien von der Steuer in allen befragten 50 Kommunen befreit, sagt René Quante. Die Abgabe halte er auch für verzichtbar, weil sie nur 0,43 Prozent des gesamten kommunalen Steueraufkommens ausmache.

Michael Schmitz, Sprecher der Stadt Trier, sagt hingegen: „Die Hundesteuer gehört zu den wenigen Möglichkeiten der Kommunen, eigene Einnahmen zu erzielen.“ Darauf schaue auch der Rechnungshof. Mehr als 481 000 Euro habe die Stadt Trier im vergangenen Jahr über die Hundesteuer eingenommen.

Laut Karl-Heinz Frieden aus Nittel (Kreis Trier-Saarburg), Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebundes, bleibe es auch an Kommunen hängen, wenn einzelne Besitzer die Hinterlassenschaften ihres Hundes nicht entsorgten.

Quante kontert: „Wer denkt, dass die Einnahmen nur dazu dienen, die Hinterlassenschaften der Hunde zu beseitigen, Kot-Tüten-Spender aufzustellen oder Hundewiesen einzurichten, der irrt sich. Wie jede Steuer gibt es keine Zweckbindung für die Einnahmen, die in der Stadtkasse versickern.“