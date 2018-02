später lesen Stiche in Hals: Sohn soll Mutter getötet haben FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Vermutlich mit einer abgebrochenen Glasflasche soll ein 49-Jähriger seiner Mutter im saarländischen Neunkirchen tödliche Stiche am Hals zugefügt haben. Der mutmaßliche Täter, der nach der Bluttat am Donnerstag festgenommen worden war, leide an paranoider Schizophrenie, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag in Saarbrücken mit. Daher sei die einstweilige Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt worden. dpa