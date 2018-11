später lesen Stichwahl entscheidet in Worms über neuen Oberbürgermeister FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

In Worms entscheidet am heutigen Sonntag eine Stichwahl über den künftigen Oberbürgermeister der Nibelungenstadt. Zur Abstimmung stehen Amtsinhaber Michael Kissel (SPD) und sein Herausforderer Adolf Kessel (CDU) - die beiden Bewerber hatten in der ersten Runde am 4. November die meisten Stimmen erhalten. dpa