Wahl : Stichwahl entscheidet über neuen Oberbürgermeister in Landau

Landau In Landau entscheidet am 17. Juli eine Stichwahl über das Amt des neuen Oberbürgermeisters. Das habe am Sonntag die erste Runde der Abstimmung ergeben, teilte die pfälzische Kommune mit. Demnach schafften es Dominik Geißler (CDU) und Maximilian Ingenthron (SPD) in die Stichwahl.

Der 57-jährige Geißler, Sohn des früheren CDU-Generalsekretärs Heiner Geißler, kam am Sonntag auf 35,7 Prozent der Stimmen. Maximilian Ingenthron (54), Bürgermeister in Landau, erhielt 34,0 Prozent.

Amtsinhaber Thomas Hirsch (CDU) trat nicht mehr an - er wird zum 1. Januar 2023 Präsident des rheinland-pfälzischen Sparkassenverbandes. Die Wahlbeteiligung am Sonntag lag bei 50,3 Prozent.

