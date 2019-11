Stichwahl zwischen OB Ebling und Herausforderer Haase

Mainz Rund 162 000 Mainzer sind heute zu einer Stichwahl für das Amt des Oberbürgermeisters aufgerufen. Dabei treten Amtsinhaber Michael Ebling (SPD) und der parteilose Herausforderer Nino Haase gegeneinander an.

Am 27. Oktober lag die Beteiligung mit 45,8 Prozent etwas höher als bei der OB-Wahl 2012 mit 42,8 Prozent. Damals trat Ebling in einer Stichwahl gegen den grünen Kommunalpolitiker Günter Beck an, wobei die Beteiligung auf 34,3 Prozent zurückging. Die Wahllokale am Sonntag sind von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Das Ergebnis wird bis 20.00 Uhr erwartet.