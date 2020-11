Kirche : Und plötzlich floss doch Schmerzensgeld

Trier/Mainz/Berlin Eine behinderte Frau wird für die Qualen, die sie als Heimkind erlitten hat, entschädigt. Nun möchte sie auf eine Stiftung aufmerksam machen, die selbst der Trierer Bischof nicht zu kennen scheint, obwohl die katholische Kirche viele Millionen Euro dort einzahlt.

Als Elvis´ Hit von einem Glücksbringer im Radio rauf und runter läuft, Millionen Zuschauer Winnetou anhimmeln, verändert sich das Leben eines Teenagers radikal. Johanna Warscheid ist 13 Jahre alt und wird wegen eines angeborenen Hüftschadens operiert – seitdem sitzt sie im Rollstuhl. Das war in den 1960er Jahren und es sollte noch schlimmer kommen. Drei Jahre ihrer Jugend verbringt sie in einem Heim für Menschen mit einer Behinderung, über hundert Kilometer von den Eltern entfernt. Was sie dort erlebt, plagt sie über Jahrzehnte. „Ich wurde in dem katholischen Heim psychisch missbraucht“, sagt die heute 71-Jährige im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund. Sie habe lange geschwiegen. „Aber so was packt man nicht einfach weg“, sagt die Seniorin. „So was“ sind schwerste seelische Verletzungen, mehr möchte sie nicht sagen. Erst im Alter habe sie sich Mitgliedern der Betroffeneninitiative Missbrauch im Bistum Trier (Missbit) anvertraut. Auch dem Trierer Bischof Stephan Ackermann und Missbrauchsbeauftragten der Deutschen Bischofskonferenz offenbart sie während einer Veranstaltung von Missbit in der Volkshochschule in Trier ihr Martyrium. Beide kennen sich, Johanna Warscheid hat fast 40 Jahre beim Bistum Trier gearbeitet. „Auf meine Frage nach Entschädigung hat er gesagt, der Fonds für Heimkinder sei geschlossen, da sei nichts mehr zu machen“, sagt Warscheid. Danach sei sie am Boden zerstört gewesen. Doch die Frau im Rollstuhl hat gelernt, zu kämpfen. Johanna Warscheid macht eine Psychotherapie. „Meine Therapeutin hat mir dann von einer Fernsehsendung erzählt, in der es um die Entschädigung von ehemaligen Heimkindern ging, die in einem Behindertenheim untergebracht waren“, sagt Warscheid. Sie habe daraufhin im Internet recherchiert und sei auf die Stiftung Anerkennung und Hilfe gestoßen. Dort können sich Menschen hinwenden, die als Kinder und Jugendliche in der BRD und der DDR in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder der Psychiatrie Leid und Unrecht erfahren haben und bis heute noch an den Folgen leiden (siehe Extra). Warscheid nimmt Kontakt zur Stiftung auf. Innerhalb weniger Tage sitzen Mitarbeiter der Stiftung bei ihr zu Hause. Ihnen habe sie den drei Jahre andauernden psychischen Missbrauch geschildert, ohne ins Detail gehen zu müssen, den Aufenthalt im Heim habe sie belegt, sagt sie. Und: „Sie waren sehr einfühlsam, haben keine unmöglichen Fragen gestellt und mich nicht zum Bittsteller degradiert.“ Drei Monate später erhält sie 9000 Euro als Entschädigung, seitens des Heims eine Entschuldigung. „Ich bin damit jetzt im Reinen“, sagt Warscheid. Nur eines wollte sie noch wissen: „Wer speist diese Stiftung?“