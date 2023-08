Dieses Hausmittel hilft So schützen Sie Haus und Garten von Stinkwanzen

Zuallererst eine Entwarnung: Grüne Stinkwanzen sind harmlos, sie richten normalerweise keinen Schaden an. Trotzdem machen sie ihrem Namen alle Ehre. Wenn sie sich bedroht fühlen, sondern sie ein unangenehm riechendes Sekret ab. Setzt sich das in der Kleidung oder in einer Gardine fest, hilft nur, alles gründlich zu waschen.