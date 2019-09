Störche unterwegs nach Süden: Stromleitungen als Todesfallen

Bornheim/Berlin Stromleitungen sind weiterhin Todesfallen für Störche aus der Pfalz - darauf haben Tierexperten anlässlich des aktuellen Vogelzugs Richtung Süden aufmerksam gemacht. „Vor allem im Raum Lleida in Spanien, wo viele Störche überwintern oder zumindest durchziehen, gibt es immer wieder unzählige Tote“, sagte Jessica Lehmann vom Storchenzentrum Rheinland-Pfalz.

Vielerorts in der Pfalz und auch in Baden-Württemberg wurden bereits Maßnahmen zum Schutz der Störche vor Stromschlägen getroffen - etwa mit Schutzhauben für Masten. „Um gefährliche Stellen zu sichern, sind wir weiter auf die Mithilfe von Menschen angewiesen, die uns tote Störche unter Strommasten melden“, sagte Lehmann. „Das macht zwar Arbeit, führt aber hoffentlich mittelfristig dazu, dass hier die Energieversorger - ob regional oder überregional - aktiver werden.“ Auch sie selbst musste vor kurzem einen Storch bergen, der sein Leben an einem Strommast verlor. „Der Anblick war erschreckend.“

„Der Stromtod hat in den 1980-er und bis weit in die 2000-er Jahre dazu geführt, dass die Bestände des Weißstorchs als hauptsächliche menschengemachte Todesursache für diese Art zurückgegangen sind“, sagte auch Eric Neuling vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Die Netzbetreiber seien gesetzlich verpflichtet, gefährliche Masten vogelschutzgerecht umzurüsten. „Das ist in vielen Regionen passiert, aber nicht vollständig“, sagte der Referent für Vogelschutz. Defizite bestünden etwa in Rheinland-Pfalz, aber auch in Baden-Württemberg.