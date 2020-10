Kostenpflichtiger Inhalt: Auch Mail und Telefon in der Mainzer Staatskanzlei betroffen : Internetseiten der Landesregierung lahmgelegt

Foto: dpa/Felix Kastle

Mainz Wer sich am Freitagvormittag auf den Internetauftritten der Landesregierung informieren wollte, fand lediglich eine Fehlermeldung. Auch in verschiedenen Ministerien sowie in der Staatskanzlei funktionierten Mailadresse und so manches Telefon nicht.