Stoppschild missachtet: Drei Verletzte

Ein Sanitäter vor einem Rettungswagen mit der Nummer des Notrufes. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Pirmasens Wegen eines missachteten Stoppschilds sind in Pirmasens am Freitag bei einem Autounfall drei Menschen verletzt worden. Eine 84-Jährige beachtete die Vorfahrt nicht und krachte in den Wagen einer 26-Jährigen, wie die Polizei mitteilte.

