Storchenfest: Trockenheit und Hitze schaden Tieren nicht

Vom Wind zerzaust stehen drei Jungstörche am in ihrem Nest. Foto: Bernd Settnik/Archivbild.

Bornheim Trockenheit und Hitze haben den Störchen in der Pfalz nach Angaben des Storchenzentrums in Bornheim nicht geschadet. „Da sie in sehr warmen Regionen überwintern, sind sie höhere Temperaturen gewohnt“, sagte Leiterin Jessica Lehmann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Ein Storch schwitze zudem nicht im herkömmlichen Sinne. „Bei enormer Hitze öffnen sie den Schnabel und verschaffen sich Abkühlung, wenn sie ähnlich wie ein Hund hecheln.“ Viele Störche ruhten sich in der Mittagshitze aus und seien eher am Morgen und am Abend aktiv.

Lehmann zufolge befinden sich derzeit 29 Storchennester in Bornheim. „Etwa drei Nester hatten dieses Jahr keine erfolgreiche Brut oder ihre Jungen verloren“, sagte die Lehrerin für Biologie und Deutsch. Auf das Abenteuer Fliegen bereiten sich derzeit 56 Jungstörche vor.

Beim Storchenfest am heutigen Sonntag in Bornheim stand erneut die Auswilderung der Adebare auf dem Programm. Dass der Ort mit rund 1500 Einwohnern bei Störchen beliebt ist, liegt auch an der Queich, einem Nebenfluss des Oberrheins. Auf den Wiesen findet sich viel Nahrung.