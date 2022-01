Storchensichtungen sind keine Frührückkehrer aus Süden

Bornheim Die derzeit in Rheinland-Pfalz zu sehenden Störche sind nach Angaben des Bornheimer Storchenzentrums keine überraschend früh zurückgekehrten Adebare aus Spanien oder Afrika. „Die Besucher, die man gerade auf den Nestern erblickt, sind sogenannte Winterstörche“, sagte Zentrumsleiterin Jessica Lehmann der Deutschen Presse-Agentur.

Sollte es frostig werden und die Störche keine Nahrung finden, ziehen sie sich schnell einige Kilometer in südlichere Gebiete zurück, wie Lehmann sagte. „In Rheinland-Pfalz gibt es vereinzelt Störche, die den gesamten Winter über an ihrem angestammten Platz bleiben. In der Regel haben sie sich auch Strategien zur Futtersuche angeeignet.“