Storchenzentrum: 2019 war ein erfolgreiches Brutjahr

Bornheim Für die Störche in Rheinland-Pfalz war 2019 ein erfolgreiches Brutjahr. „Im Bundesland waren 360 Brutpaare zu zählen“, sagte Jessica Lehmann vom Storchenzentrum Rheinland-Pfalz. Aufgrund des regnerischen und kühlen Wetters im Mai gab es in diesem Jahr zwar mit etwa 677 beringten Jungstörchen weniger als 2018 (727).

Im kommenden Jahr will das Storchenzentrum den Naturschutz weiter voranbringen. „Wir wollen vor allem auf das Thema Müll eingehen“, kündigte Lehmann an. Es gehe etwa um Gummibänder, die der Vogel mit Würmern verwechselt. Müll fräßen die Tiere nicht nur in Afrika oder Spanien, wo sie unweit von Mülldeponien überwintern, sondern auch in der Pfalz. „Wir finden in Storchengewöllen eine Menge Gummibänder, auch unter den Nestern“, sagte Lehmann. „Es ist erschreckend. Jeder spricht vom Plastikmüll im Meer - dabei haben wir den schon hier.“