Bornheim Storchenzentrum erfreut über reichlich Betrieb

Fast ausgebucht: Im Storchendorf Bornheim im Süden von Rheinland-Pfalz sind die meisten Nester seit Rückkehr der Klapperschnäbel wieder besetzt und einige neue Brutstätten gebaut. „Die Situation ist in etwa mit 2023 zu vergleichen, als es landesweit etwa 600 Storchennester gab“, sagte Storchenzentrum-Leiterin Jessica Lehmann der Deutschen Presse-Agentur. „Es gibt zwar neue Nester, aber die Zahlen steigen scheinbar nicht mehr so stark.“ Die genaue Zahl sei erst am Ende der Brutsaison zu beurteilen, betonte Lehmann. „Sie begann auch in diesem Jahr an einigen Orten schon Anfang März.“