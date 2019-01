später lesen Straftäter hat kein Recht auf Taxigenehmigung FOTO: Swen Pförtner FOTO: Swen Pförtner Teilen

Wer als Taxifahrer bereits schwerwiegende Straftaten begangen hat, hat in Rheinland-Pfalz keinen Anspruch auf eine neue Genehmigung. Einen entsprechenden Beschluss gab das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz am Montag bekannt. dpa