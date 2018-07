Straftäter nach Festnahme noch nicht in Psychiatrie zurück

Der aus dem Pfalzklinikum Klingenmünster (Kreis Südliche Weinstraße) geflohene Straftäter wird der Einrichtung zufolge nach seiner Festnahme in den Maßregelvollzug zurückkehren. Jedoch war der psychisch kranke Mann am Montag zunächst noch nicht wieder da. dpa

„Derzeit ist unklar, wann er wieder hier bei uns sein wird“, sagte eine Sprecherin des Klinikums.

Der 29-Jährige war wegen gefährlicher Körperverletzung in der Klinik für Forensische Psychiatrie untergebracht. Während eines Ausgangs am vergangenen Dienstag war er geflüchtet und zwei Tage später in den Niederlanden gefasst worden. „Nach derzeit bekannter Sachlage steht der Überstellung nach Deutschland nichts entgegen“, hatte der Leitende Oberstaatsanwalt Udo Gehring nach der Festnahme gesagt.

