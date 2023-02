Kernkraftwerk in Frankreich : Strahlenunfall in Cattenom – Mitarbeiter von radioaktivem Teilchen getroffen

Strahlenunfall in Cattenom – Mitarbeiter von radioaktivem Teilchen getroffen

Kernkraftwerk in Frankreich

Cattenom Im Kernkraftwerk Cattenom ist es zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem ein Mitarbeiter radioaktiver Strahlung ausgesetzt war.

Im Kernkraftwerk Cattenom kam es erneut zu einem Zwischenfall. Ein Mitarbeiter kam am Donnerstag bei Wartungsarbeiten im dritten Reaktorblock mit radioaktivem Material in Kontakt. Das teilte der Betreiber der Anlage, der französische Energiekonzern EDF, mit. Als der Mitarbeiter beim Verlassen der Nuklearzone auf Strahlung untersucht wurde, sei eine äußere Verunreinigung an der Wange des Arbeiters festgestellt worden, heißt es.