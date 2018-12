später lesen Straßburger Anschlag: Spezialeinheiten in Alarmbereitschaft Teilen

Nach dem Terroranschlag in Straßburg sind die Spezialeinheiten der Polizei in Rheinland-Pfalz in Alarmbereitschaft versetzt. Das teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstag in Mainz mit. Die Fahndungsmaßnahmen liefen weiter. dpa