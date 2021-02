Straße bei Kordel abgesackt: Zwei Verletzte

Trier/Kordel Bei Kordel (Kreis Trier-Saarburg) ist am Montag eine Straße mitsamt Auto und Lastwagen eingesackt. Es habe sich ein „kleiner Krater“ gebildet, in den die Fahrzeuge gerutscht seien, sagte ein Sprecher der Polizei in Trier.

„Die Straße ist komplett eingebrochen.“ Zwei Personen seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die Ursache sei noch unklar. Die Straße zwischen Kordel und dem Ortsteil Hochmark sei bis auf weiteres gesperrt.

„Es gibt ein riesiges Loch in der Straße“, sagte der Sprecher weiter. Die Bergung der Fahrzeuge werde dauern. Man gehe daher davon aus, dass die Straße über Tage abgesichert werden müsse. Es handele sich um eine schmale Straße. Die Fahrzeuge seien wohl gerade in dem Moment dort unterwegs gewesen, als die Straße abrutschte.