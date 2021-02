Straße bricht unter Auto und Lastwagen weg: Zwei Verletzte

Trier/Kordel An einem Steilhang hat der Regen den Boden derart aufgeweicht, dass plötzlich die Straße einbricht. Erst stürzt ein Auto in die Tiefe, dann rutscht ein Lastwagen ab. Ein Ortsteil ist nun abgeschnitten.

In der Straße klafft eine gut zehn Meter große Lücke: Nach heftigen Regenfällen ist eine Straße bei Kordel (Kreis Trier-Saarburg) mitsamt eines Autos und eines Lastwagens komplett weggebrochen. Die beiden Fahrer rutschten an dem Steilhang mit ihren Fahrzeugen in einen „kleinen Krater“ in die Tiefe und erlitten Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Wahrscheinlich seien die Niederschläge der vergangenen Tage der Grund dafür, dass die Straße an der Stelle unterspült wurde und abrutschte.