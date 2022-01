Straße im Saarland soll nach Helmut Kohl benannt werden

Saarlouis In Saarlouis soll eine erste Straße im Saarland nach dem früheren Bundeskanzler Helmut Kohl benannt werden. Das sieht ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP im Stadtrat vor.

Mit einer „Helmut-Kohl-Straße“ solle an das Wirken von Helmut Kohl erinnert werden, sagte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Saarlouis, Marc Speicher, am Donnerstag.

Saarlouis komme dabei als Europastadt und als Stadt, in der es die erste deutsch-deutsche Städtepartnerschaft überhaupt gegeben habe, eine „ganz besondere Verantwortung“ zu, sagte Speicher. Diese Partnerschaft hatten Saarlouis und Eisenhüttenstadt 1986 besiegelt. „Mit der ausgewählten Straße wird in Zukunft eine der Hauptstraßen unserer Kreisstadt ein würdiges Andenken an den Kanzler der Einheit und einen der Väter Europas darstellen.“