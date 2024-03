Kostenumlage auf Anlieger Steuerzahlerbund: Straßenausbaubeiträge sind „teures Zwangs-Sonderopfer“

Mainz · Werden in Rheinland-Pfalz Straßen beispielsweise in Dörfern und Städten saniert, werden die Kosten in aller Regel auf die Anlieger umgelegt – diese für Kommunen verpflichtenden Straßenausbaubeiträge gibt es so in keinem anderen Bundesland mehr. Das ruft scharfe Kritik hervor – der Steuerzahlerbund spricht von einem „teuren Zwangs-Sonderopfer“, das die Ampel den Bürgern aufbürdet. Besonders die FDP bekommt ihr Fett weg

10.03.2024 , 10:40 Uhr

Ein Bauarbeiter setzt Pflastersteine. Seit vielen Jahren wird in Rheinland-Pfalz über die umstrittenen Straßenbaubeiträge gestritten. Foto: dpa/Christoph Soeder

Von Ursula Samary