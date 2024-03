Bau Straßenausbaubeiträge: Anträge für Abschaffung abgelehnt

In einer Debatte über die umstrittenen Straßenausbaubeiträge sind im rheinland-pfälzischen Landtag klare Meinungsverschiedenheiten zwischen Regierungs- und Oppositionsfraktionen zu Tage getreten. Während Vertreter der Ampel-Fraktionen am Mittwoch in Mainz die Praxis, mit der Anwohner für die Erneuerung und Sanierung kommunaler Straßen zur Kasse gebeten werden, verteidigten und auf die Notwendigkeit einer seriösen Finanzierung verwiesen, formulierten Vertreter von CDU, AfD und Freien Wählern Forderungen nach einer Abschaffung der Beiträge.