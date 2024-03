Nur noch in RLP Pflicht Landtag streitet über Straßenausbaubeiträge – Regierung gegen Abschaffung

Das Nachbarland Nordrhein-Westfalen hat kürzlich die Straßenausbaubeiträge für Anlieger abgeschafft. Rheinland-Pfalz verblieb damit als letztes Bundesland, in dem die Kommunen Bürger für den Straßenbau verpflichtend zur Kasse bitten müssen. AfD und Freie Wähler haben die Ampel-Regierung am Mittwoch im Landtag deshalb aufgefordert, nachzuziehen und die verpflichtetenden Beiträge abzuschaffen. Die beiden Anträge wurden jedoch von der Koalition abgelehnt. In Rheinland-Pfalz wird es deshalb beim aktuellen System bleiben.