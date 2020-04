Rheinland-Pfalz : Straßenausbaubeiträge: Horrende Einmalzahlungen sollen bald Geschichte sein

Mainz Die Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz hat am Mittwoch mehrheitlich ein Gesetz verabschiedet, das auf wiederkehrende Beiträge setzt und hohe Einmalbeiträge ab 2024 verbietet. Diese belasten besonders Rentner und Familien.

Wenn der Mainzer Landtag über Straßenausbaubeiträge spricht, postet mancher Journalist in sozialen Netzwerken inzwischen kleine Videos vom Hollywood-Klassiker „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Denn tatsächlich waren die umstrittenen Kosten, die Anlieger in vielen Kommunen belasten, in dieser Legislaturperiode so was wie der Murmeltiertag im Film, der sich in einer ewigen Zeitspule wiederholte und wiederholte. Seit Mittwoch hoffen zumindest die Ampelkoalitionäre von SPD, FDP und Grünen, dass die Geschichte mit der neuen Reform in Rheinland-Pfalz ein Ende findet. Sie beschlossen im Mainzer Landtag, horrende Einmalzahlungen für Anlieger ab 2024 zu verbieten und das System auf wiederkehrende Beiträge umzustellen, die künftig mehrere Schultern in einer Abrechnungseinheit tragen, die Gemeinden und Städte festlegen.