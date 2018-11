später lesen Straßensperrung nach Wasserrohrbruch in Neustadt FOTO: Stephan Jansen FOTO: Stephan Jansen Teilen

Twittern

Teilen



In Neustadt an der Weinstraße ist am frühen Dienstagmorgen ein Hauptwasserrohr gebrochen. Auf einem Teil der Landauer Straße stand das Wasser bis zu 20 Zentimeter hoch, wie die Polizei mitteilte. Die unterspülte Fahrbahn musste für den Verkehr zunächst gesperrt werden. dpa