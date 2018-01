Strasser fehlt lange: Frontzeck soll beim FCK einspringen

Trainer Jeff Strasser wird dem 1. FC Kaiserslautern nach seinen gesundheitlichen Problemen mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Untersuchungen bei Strasser hätten vorübergehende Herzrhythmusstörungen in Zusammenhang mit einer verschleppten Grippe ergeben, teilte der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist am Mittwoch mit. Ärzte hätten Strasser jetzt eine Ruhepause von voraussichtlich vier bis sechs Wochen verordnet. dpa

Trainer Michael Frontzeck und Stürmer Halil Altintop sollen den 1. FC Kaiserslautern vor dem Abstieg in die 3. Liga retten. Die Rückkehr des langjährigen türkischen Nationalspielers machte der Tabellenletzte der 2. Fußball-Bundesliga bereits am Mittwochabend perfekt. Frontzeck soll nach Berichten des „Kickers“ und der „Rheinpfalz“ am Donnerstag zusammen mit dem neuen Sportvorstand Martin Bader vorgestellt werden.

Der FCK benötigt einen neuen Trainer, weil bei dem bisherigen Chefcoach Jeff Strasser Herz-Rhythmusstörungen infolge einer verschleppten Grippe festgestellt wurden. Der 43 Jahre alte Luxemburger musste vor einer Woche während der Halbzeitpause des Spiels bei Darmstadt 98 in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben des Vereins muss er deshalb vier bis sechs Wochen pausieren.

Frontzeck gilt als Experte für den Abstiegskampf. Der 53 Jahre alte Ex-Nationalspieler trainierte bereits Alemannia Aachen, Arminia Bielefeld, Borussia Mönchengladbach sowie den FC St. Pauli. Der viermalige deutsche Meister aus Kaiserslautern hat als Tabellen-18. bereits zehn Punkte Rückstand auf den Relegationsrang und nur noch 15 Spiele Zeit, um sich zu retten. Frontzeck und Bader kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Hannover 96, Frontzeck und Strasser spielten früher in Mönchengladbach zusammen.

Strasser kann seinem Verein aktuell nicht helfen, weil Ärzte ihm eine Ruhepause verordneten. „Das ist eine schwierige Situation für mich“, sagte er. „Ich würde am liebsten schon heute wieder trainieren, aber ich muss auf die Ärzte hören und akzeptieren, dass dies derzeit nicht vernünftig ist.“ Er werde vollständig genesen. Der FCK müsse jetzt „die Interessen des Vereins wahren und eine zeitnahe Lösung für die Trainerposition finden“, sagte Strasser.

Auch Sportdirektor Boris Notzon betonte: „Gerne hätten wir ihn möglichst schnell wieder als FCK-Trainer an der Linie gesehen, doch seine Gesundheit steht in diesem Fall natürlich über allem.“

Mit Altintop verpflichteten die Lauterer dafür „unseren Wunschspieler für den Offensivbereich. Halil ist ein Vollblutfußballer, der in der vergangenen Saison noch in der Bundesliga gespielt hat“, sagte Notzon. Der 35-Jährige spielte bereits von 2003 bis 2006 für den FCK und stand zuletzt bei Slavia Prag unter Vertrag. Er unterschrieb in der Pfalz einen Vertrag bis 2019, der auch für die 3. Liga gilt. „Der FCK ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagte Altintop.

Das Spiel in Darmstadt wurde vor einer Woche beim Stand von 0:0 abgebrochen und wird am 21. Februar in voller Länge nachgeholt. Bei der 1:3-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf betreute danach U23-Trainer Hans-Werner Moser das Team. Frontzeck soll nun am kommenden Sonntag mit dem Auswärtsspiel beim Abstiegskampf-Konkurrenten Eintracht Braunschweig einsteigen.

