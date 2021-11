Streckensperrung wegen Sanierung auf A6 Richtung Frankenthal

Viernheim/Frankenthal Auf der Autobahn 6 zwischen dem Autobahndreieck Viernheim und der Anschlussstelle Sandhofen wird an zwei Wochenenden die Fahrbahn in Richtung Frankenthal gesperrt. Grund für die Streckensperrung sind Sanierungsarbeiten, die in zwei Abschnitten vom 20. bis 22. November und vom 27. bis 29. November ausgeführt werden, wie die Autobahn GmbH des Bundes am Donnerstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Am ersten Wochenende dauere die Sperrung von Samstag (20.11.) um 13 Uhr bis Montag (22.11.) um 5 Uhr. Für das zweite Wochenende werde die Autobahn GmbH die genauen Zeiten noch bekanntgeben. Die Sanierung umfasse einen Streckenabschnitt von fünf Kilometern. Es sollen Schäden an der Fahrbahndecke behoben werden, die sich im Winter ausweiten und die Verkehrssicherheit beeinträchtigen könnten. Umleitungen werden ausgeschildert, hieß es. Im August wurde bereits die Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Heilbronn saniert.