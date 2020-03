Streichert-Clivot: KMK-Entscheidung schafft Sicherheit

Christine Streichert-Clivot (SPD). Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) hat den Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) für Abiturprüfungen in allen Bundesländern begrüßt. „Damit schaffen wir in Hinblick auf die Abiturprüfungen Sicherheit für alle am Abitur Beteiligten, vor allem für unsere Schülerinnen und Schüler“, sagte sie am Mittwoch in Saarbrücken.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa