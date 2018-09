später lesen Streifenwagen verunglückt auf dem Weg zu Unfall Teilen

Ein Streifenwagen ist in Mainz auf dem Weg zu einem Unfallopfer selbst in einen Unfall verwickelt worden. Dabei seien die zwei im Wagen sitzenden 25 und 27 Jahre alten Beamtinnen leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. dpa