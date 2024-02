Jetzt streiken die Flughäfen Keine Sicherheitskontrolle, keine Flüge: Chaos an deutschen Airports am Donnerstag

Die Tarifstreitigkeiten privater Sicherheitsdienste an Flughäfen stören heute massiv den Alltag der Menschen. Ohne Security gibt es eben keine Flüge. Und die Sicherheitskräfte streiken heute, was große Auswirkungen auf den nationalen und internationalen Flugverkehr hat. Das Chaos nimmt am Donnerstag an elf deutschen Airports seinen Lauf.