Streik an Uniklinik abgeblasen: Einigung in letzten Minuten

Der Streik am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) in Homburg ist kurz vor seinem geplanten Start am Mittwochmorgen abgesagt worden. Nach rund 20 Stunden Verhandlungen sei eine Einigung erzielt worden, die das Pflegepersonal spürbar entlaste, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Mittwoch in Saarbrücken. dpa